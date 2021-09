Samsung Galaxy S22: Olympus nega la partnership

Secondo quanto si apprende, sembra che Olympus stia negando la partnership con Samsung per quanto concerne l'inserimento di probabili tecnologie all'interno delle fotocamere dei nuovi Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22 non avrà fotocamere Olympus, a quanto pare

Nell'aprile di quest'anno, è emersa una indiscrezione secondo cui il produttore di smartphone sudcoreano Samsung volesse collaborare con il produttore di fotocamere giapponese Olympus per una partnership strategica che avrebbe visto Olympus produrre il modulo fotografico dei futuri flagship del marchio asiatico.

Sebbene nessuna dichiarazione ufficiale sia stata emanata da nessuna delle parti in quel momento, le voci di corridoio sono state di nuovo sull'occhio del ciclone Abbiamo persino visto render dell'S22 realizzati da alcuni designer esperti con tanto di logo “Olympus”.

Il noto OEM di fotocamere giapponese ha ora negato l'esistenza di qualsiasi partnership con Samsung in relazione alla progettazione e allo sviluppo della configurazione della fotocamera per la prossima serie Galaxy S22. Tuttavia, la rinomata piattaforma online LetsGoDigital ha contattato l'azienda e questa ha suggerito che non vi era alcuna collaborazione tra essa e Samsung al momento.

Non è chiaro se effettivamente ci siano stati colloqui tra Olympus e Samsung che potrebbero essere falliti ad un certo punto. La compagnia sudcoreana non ha inoltre menzionato alcuna partnership tra la sua divisione mobile e Olympus. Inoltre, non è impossibile da ritenere che Olympus sia in trattative con diversi OEM di telefonia su possibili cooperazioni a tutto tondo.

Non è raro vedere simili collaboraizoni tra aziende di fotocamere tradizionali e costruttori di device. Si ritiene che queste servano per produrre lenti più potenti per flagship… e non solo.

In effetti, i produttori di smartphone spesso rivendicano una migliore elaborazione delle immagini e un'efficienza complessiva proprio in virtù di queste collaborazioni. Pensiamo a Huawei e Leica, Zeiss e Vivo, Hasselblad e OnePlus, Zeiss e Nokia e via dicendo.

Ad ogni modo, la line-up S22 potrebbe essere svelata nel primo trimestre dell'anno prossimo e i tre terminali della serie saranno i successori della gamma Galaxy S21.