Samsung Galaxy S22: Netflix spoilera una funzionalità TOP

Netflix ha confermato indirettamente il supporto per la visione dei contenuti in HD e HDR per l'inedito flagship di casa Samsung prossimo al debutto, il Galaxy S22. Ecco cosa è emerso in queste ore sul web.

Samsung Galaxy S22: Netflix conferma il supporto HD/HDR

Netflix è una delle app di streaming più popolari sul mercato che consente di godere dei contenuti in alta qualità su tutte le piattaforme. Sui terminali mobile però, consente ad alcuni telefoni e chipset di supportare contenuti HD e HDR.

Il colosso aggiorna la sua lista di supporto di tanto in tanto. Allo stesso modo, la società ha aggiornato nuovamente l'elenco e, con nostra sorpresa, troviamo il chipset Exynos 2200 appena rilasciato che sembra supportare i contenuti HD.

Ora, non è un grosso problema poiché è un chipset di punta e dovrebbe avere integrato questa feature, ovviamente. Tuttavia, ciò che è degno di nota è che, pur confermando il supporto HD per Exynos 2200, l'azienda ha confermato contemporaneamente il supporto HD per il Galaxy S22. Perché diciamo questo? Semplice: i futuri flagship dell'OEM sudcoreano saranno sicuramente alimentati dalle soluzioni Exynos 2200, almeno in alcune regioni del mondo.

La pagina di supporto su Netflix elenca anche l'Exynos 2100 che si trova all'interno dei telefoni Galaxy S21 dell'anno scorso e il nuovo S21 FE. La società ha anche elencato altri chipset UNISOC come il T606, T610, T612, T616 e T618.

Per chi non lo sapesse, l'evento Galaxy Unpacked 2022 è proprio dietro l'angolo e si dice che la serie conterrà tre modelli al suo interno: Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Tutti saranno alimentati da Exynos 2200. Ma, per alcune regioni, l'azienda spedirà i flagship con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Per quanto riguarda le specifiche della serie, vedremo uno schermo FHD+ da 6,1 pollici, un pannello FHD+ da 6,6 pollici e un display QHD+ da 6,8 pollici, rispettivamente per il modello standard, il Plus e l'Ultra. Quest'ultimo conterrà il supporto per la S-Pen.