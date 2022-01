Samsung Galaxy S22 e Tab S8: trapelati i video teaser

Sono trapelati video ufficiali di lancio dei nuovissimi Galaxy S22 e Galaxy Tab S8 di Samsung: sembra che ci siamo. I nuovi prodotti di punta stanno per essere ufficialmente svelati.

Samsung: cosa emerge dai video di lancio?

In questi giorni c'è stata una massiccia fuga di notizie che ci ha portato a sapere tutto e di più sui nuovi flagship coreani. Ora, i video ufficiali di presentazioni dei prossimi smartphone e tablet di punta di Samsung sono trapelati online.

Non c'è davvero molto che non sappiamo già su questi device in ​​arrivo. Queste fughe di notizie stanno solo stuzzicando la fantasia dei fa che non vedono l'ora di conoscere in misura ufficiale i nuovi gadget dell'OEM sudcoreano durante il Galaxy Unpacked previsto per il 9 febbraio.

Questi video di lancio di Galaxy S22 e Galaxy Tab S8 trapelati provengono dal tipster su Twitter @dohyun854, la stessa persona che ha trapelato alcuni poster promozionali degli articoli in arrivo. C'è poco da dubitare in merito alla veridicità di queste fughe di notizie.

Il video per la serie Galaxy S22 è sfocato probabilmente per impedire che la fonte venga scoperta. Ci fornisce solo un'idea del contenuto di marketing che l'azienda ha preparato per la sua prossima line-up di telefoni top di gamma.

Official Introduction Video of Samsung Galaxy S22 Series!! pic.twitter.com/l1hBT6aM0M — Dohyun Kim (@dohyun854) January 29, 2022

Molto chiaro invece il teaser per la serie Galaxy Tab S8. Evidenzia come la S Pen è stata migliorata per il nuovo tablet, ci guida attraverso le diverse funzionalità dello stilo, ci mostra anche come il device gestirà le videochiamate e molto altro ancora.

Galaxy Tab S8 Series pic.twitter.com/3Cwwselc2v — Dohyun Kim (@dohyun854) January 29, 2022

Non c'è molto da dire in più ora e non ci sarà molto di nuovo da sapere durante l'evento di debutto di Samsung. L'unica cosa che resta da capire sono le informazioni ufficiali sui prezzi e sulla disponibilità degli smartphone. Restate connessi con noi.

Qual è il dispositivo che attendete con più impazienza?