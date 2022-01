Samsung annuncia UFFICIALMENTE il Galaxy Unpacked 2022

Samsung ha appena dichiarato ufficialmente che terrà il Galaxy Unpacked il prossimo 9 febbraio. Dopo una serie di leaks, fughe di notizie, indiscrezioni e rumor, abbiamo la conferma da parte dell'azienda.

Samsung Galaxy Unpacked 2022: cosa aspettarci?

L'OEM sudcoreano ha già rivelato che i suoi nuovi flagship arriveranno il mese prossimo e proprio ieri una fuga di notizie aveva suggerito la data di debutto, prevista per il 9 febbraio. Oggi, la società coreana ha confermato ufficialmente la data in questione Samsung afferma che dovremmo aspettarci “la serie S più degna di nota mai creata” e ciò è un cenno allo slot per la S Pen di cui disporrà il Galaxy S22 Ultra.

L'evento sarà trasmesso in live streaming in modo che tutti i fan possano assistere alla presentazione delle novità in tempo reale. Non di meno, la società ha anche pubblicato un video sulla sua pagina YouTube. Lo slogan del nuovo spot è “infrangere le regole della luce”, e spoilera le rinnovate capacità fotografiche dei futuri flagship in condizioni di scarsa illuminazione.

Non si sa se ci siano altri dispositivi in arrivo, ma ci aspettiamo anche di vedere anche la serie Galaxy Tab S8 nel corso dell'evento. Una recente fuga di notizie ha rivelato che la gamma di tablet di punta includerà tre dispositivi: una versione vanilla Tab S8, un Tab S8+ più grande e un Tab S8 Ultra ancora più grande e potente, che potrà sconfiggere il primato del'iPad Pro. Sarà dotato di un notch per le selfiecam e di uno schermo da quasi 15 pollici. Sotto la scocca vedremo il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Curiosamente non ci sarà l'Exynos 2200: scelta alquanto bizzarra.