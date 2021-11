Samsung Galaxy S22: iniziata la produzione di massa

Secondo quanto riferito, Samsung sta avviando la produzione in serie per i componenti facenti parte della serie Galaxy S22 del 2022.

Samsung Galaxy S22: cosa sappiamo dall'ultimo leak?

L'OEM sudcoreano ha lavorato a lungo sui suoi smartphone premium della serie Galaxy S di prossima generazione che saranno lanciati all'inizio del prossimo anno. Ora, a pochi mesi dal lancio ufficiale, un nuovo rapporto afferma che il colosso della tecnologia ha avviato la produzione in serie di alcuni dei componenti per i prossimi smartphone di punta.

Il rapporto proveniente da WinFuture afferma che Samsung ha avviato la produzione in serie di componenti per i tre prossimi telefoni di punta: S22 (SM-S901), S22 Plus (SM-S906) e S22 Ultra (SM-S908).

Aggiunge inoltre che il processo, iniziato la scorsa settimana, è attualmente limitato a un numero limitato di parti, come i cavi flessibili. Inoltre, la fonte afferma che la società si sta attualmente concentrando sulla variante statunitense e lavorerà presto su altri modelli.

Per quanto riguarda la data di lancio, non ci sono conferme a riguardo. Alcuni leaks suggeriscono che i dispositivi diventeranno ufficiali verso la fine di gennaio 2022 mentre ci sono altri rapporti che prevedono un debutto a febbraio.

In precedenza, ci sono state segnalazioni sul lancio della gamma Galaxy S22 a gennaio, ma a quanto pare il lancio è stato posticipato a febbraio poiché la società si sta preparando per lanciare il tanto ritardato Galaxy S21 FE a gennaio 2022. Ciò potrebbe accadere durante il Consumer Electronics Show (CES) 2022.

Venendo alle specifiche, si dice che il Galaxy S22 Ultra disponga di un display QHD+ LTPO AMOLED da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il telefono verrà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 898 o dall'Exynos 2200 a seconda della regione.

Il suo modulo fotografico posteriore potrebbe includere uno snapper principale da 108 megapixel, uno sparatutto ultrawide da 12 megapixel, un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x e una lente aggiuntiva con zoom periscopio da 10 megapixel e zoom ottico 10x.

Si dice anche che lo smartphone disponga di uno slot dedicato per riporre lo stilo S Pen. Nel comparto software, tutti i modelli della gamma verranno forniti con One UI 4.0 basato su Android 12 out-of-the-box. È probabile che S22, S22+ e S22 Ultra contengano rispettivamente una batteria da 3.700 mAh, una da 4.500 mAh e una da 5.000 mAh. Solo la variante Ultra supporterà la ricarica rapida da 45 W, mentre l'S22 e l'S22 Plus potrebbero continuare a supportare la fast charge da 25 W.