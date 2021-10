Samsung Galaxy S22 copierà iPhone 13?

Il design di Galaxy S22 e S22+ prenderà spunto da iPhone 13? Secondo quanto riferito da recenti indiscrezioni emerse online, sembra proprio di sì.

Samsung Galaxy S22: ecco gli ultimi leaks sul design

Con il lancio degli smartphone di punta di Samsung per il 2021, i fan possono ora rivolgere la loro attenzione alla serie Galaxy S22 prossima al debutto. La società dovrebbe lanciare la nuova line-up all'inizio del prossimo anno.

Al momento non ha confermato nulla sui nuovi dispositivi. Tuttavia, non mancano indiscrezioni e fughe di notizie riguardanti i terminali in questione. L'ultimo suggerisce che il design del Galaxy S22 e dell'S22+ trarrà ispirazione dall'iPhone 13.

Secondo il leakster @UniverseIce basato su Twitter, il Galaxy S22 e il Galaxy S22+ assomiglieranno all'iPhone 13… ma senza tacca. L'OEM sudcoreano utilizza il display Infinity-O per i suoi terminali, ecco perché non hanno una tacca in primo luogo.

Si sostiene inoltre che entrambi i gadget avranno uno schermo piatto. Questa non è una rivelazione scioccante poiché si è già parlato di display piatti per i dispositivi. Le nuove ammiraglie possono anche avere cornici simmetriche a completamente del tutto.

S22 and S22 + look like iPhone 13 without notch. The front and rear are flat and symmetrical bezel — Ice universe (@UniverseIce) October 26, 2021

Le unità dummy trapelate dell'S22 che abbiamo visto qualche tempo fa indicavano un'estetica simile per i prossimi flagship della società produttrice di Galaxy-phones. Quindi è del tutto possibile che le osservazioni fatte dal leakster possano avere qualcosa di vero.

Abbiamo ancora qualche mese prima che Samsung renda ufficiali questi telefoni, quindi le cose potrebbero cambiare fino ad allora. In precedenza era previsto che la serie Galaxy S22 sarebbe stata lanciata a gennaio 2022. Tuttavia, ora sappiamo che il lancio della nuova formazione è previsto per febbraio 2022, probabilmente in occasione del nuovo evento annuale MWC2022. Staremo a vedere.