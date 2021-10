Samsung Galaxy S21 FE: presentazione al CES 2022?

Secondo quanto riferito, la nuova ammiraglia Samsung Galaxy S21 FE verrà lanciata nel corso di un evento dedicato al CES 2022 di Las Vegas.

Samsung Galaxy S21 FE: cosa sappiamo sul debutto?

Il Samsung Galaxy S21 FE è stato ritardato numerose volte. Il telefono sarebbe dovuto diventare ufficiale in estate, ma dopo aver posticipato il debutto diverse volte, ci sono state diverse voci sulla cancellazione ipotetica del dispositivo in questione. Tuttavia, rapporti recenti hanno indicato che lo smartphone è ancora in fase di lancio; la data prevista è gennaio 2022.

Ora però, stiamo venendo a conoscenza delle potenziali date di lancio per il prossimo terminale Fan Edition. Secondo l'ultimo rapporto, il Galaxy S21 FE potrebbe essere lanciato durante il CES 2022, evento che si terrà a gennaio 2022.

Il Consumer Electronics Show (CES) 2022 si svolgerà dal 5 gennaio all'8 gennaio a Las Vegas. Se si crede ai rapporti emersi finora, il flagship killer di Samsung potrebbe diventare ufficiale nei primi giorni del CES. Questa notizia contraddice le voci precedenti che suggerivano l'11 gennaio come data di debutto.

L'OEM sudcoreano di solito non annuncia i suoi telefoni al CES. Anche quando la società ha annunciato la sua gamma S21 a gennaio dello scorso anno, il colosso sudcoreano ha tenuto il proprio evento Galaxy Unpacked pochi giorni dopo il CES. C'è da dire che, nonostante questo, la compagnia mostra alcuni dei suoi gadget ed elettrodomestici allo show di Las Vegas.

Con il lancio del futuro S21 FE al CES, c'è la possibilità che il colosso sudcoreano possa spostare il lancio delle sue ammiraglie facenti parte della line-up Galaxy S di prossima generazione. Forse, gli S22 arriveranno a febbraio, durante un evento Unpacked speciale.

Per quanto riguarda le specifiche, il Galaxy S21 FE dovrebbe presentare un display AMOLED FHD+ da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il display ha un design perforato che ospita la fotocamera selfie da 32 megapixel. Si prevede inoltre che includerà una configurazione a tripla camera e sarà alimentato da una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W.