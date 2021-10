Samsung Galaxy S22: ecco quando inizieranno i preordini (RUMOR)

Sulla base dell'ultimo report diffuso da Jon Prosser, i preordini della nuova gamma di smartphone Samsung Galaxy S22 dovrebbero iniziare a febbraio del prossimo anno: il leakster precisa che le informazioni provengono da fonti decisamente credibili.

Cresce l'attesa per Samsung Galaxy S22, in preordine a febbraio (si spera)

La previsione non sorprende particolarmente, tenendo in considerazione che il lancio del chiacchierato Samsung Galaxy S21 FE sia stato programmato a gennaio. Quest'ultimo dispositivo, inizialmente, avremmo dovuto conoscerlo già dall'agosto scorso. Tuttavia, la sua presentazione è stata rimandata in diretta conseguenza alla crisi dei chipset (o almeno, questa sarebbe la spiegazione più plausibile). In questo caso, la discriminante fondamentale sarà senza dubbio il rapporto qualità-prezzo.

Tornando ora a parlare dei prossimi top di gamma, i modelli che l'azienda sudcoreana dovrebbe svelare al pubblico sono Galaxy S22, S22 Plus ed S22 Ultra. Quest'ultima versione potrebbe ricevere in eredità l'iconica S Pen della linea Note e, secondo le ultime anticipazioni trapelate in rete, dovrebbe avere a bordo uno dei display Amoled più luminosi di sempre tra quelli prodotti da Samsung, il che renderebbe l'unità ancora più prestigiosa rispetto ai fratelli minori.