Samsung Galaxy S22 avrà cornici SUPER sottili

Samsung Galaxy S22 verrà fornito con un design avente cornici ultra-sottili; inoltre, ci sarà il processore Qualcomm Snapdragon 898 sotto la scocca, oltre all'Exynos 2200 con GPU AMD.

Samsung Galaxy S22: cosa sappiamo ad oggi?

Secondo recenti rapporti, il futuro SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 898, farà il suo debutto intorno a metà dicembre. Lo Xiaomi 12 dovrebbe essere uno dei primi modelli ad essere alimentato dal suddetto SoC, se non il primo, ma il Samsung Galaxy S22 dovrebbe essere ancora tra i primi lotti.

E ora, un informatore affidabile ci ha fornito una prima occhiata a cosa aspettarci dalla parte anteriore del Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+. L'immagine condivisa da alcuni tipster mostra i vetri temperati per i due modelli, preparati in anticipo da un noto costruttore di accessori per device e dispositivi mobili. Vengono mostrati anche i vetri temperati simili dei gadget del 2021, giusto per fare un ulteriore confronto.

I Samsung Galaxy S22 e S22+ dovrebbero avere angoli più arrotondati rispetto ai modelli dello scorso anno. E dovrebbero avere anche cornici super sottili. Questo è qualcosa che Apple ha mantenuto sui suoi modelli di iPhone con il notch fin dall'inizio. Al contrario, le ammiraglie Android hanno preferito mantenere cornici più sottili solo su tre lati abbinate ad un mento più spesso nella parte inferiore. Finalmente però, i nuovi S22 sfoggeranno cornici uguali su tutti i lati, e saranno anche incredibilmente strette.

La line-up di punta del S22 dovrebbe essere disponibile all'inizio del prossimo anno e ha già ottenuto la certificazione 3C in Cina. I terminali godranno della tecnologia di ricarica rapida da 25W.

Insieme alle prestazioni, al design e ai miglioramenti del display, la serie Galaxy S22 arriverà con fotocamere aggiornate, proprio come ogni iterazione. I nuovi S22 saranno dotati di uno snapper principale da 50 megapixel che supporterà la tecnologia di binning dei pixel quattro in uno.

L'S22 Ultra invece, arriverà con un design rettangolare e squadrato che richiamerà la serie Galaxy Note del 2019; disporrà anche del supporto per lo stilo dentro la scocca.