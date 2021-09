Il nuovo processore di punta di casa Samsung, l'Exynos 2200, è appena stato avvistato su GeekBench. Da quello che possiamo notare, osserviamo che le prestazioni corrispondono a quelle dello Snapdragon 888 di Qualcomm.

Samsung Exynos 2200: cosa sappiamo finora?

Secondo un rapporto di NotebookCheck, il chipset Exynos 2200 che sarà presente nella serie Galaxy S22 il prossimo anno è stato individuato su Geekbench. Tuttavia, questo sito ci offre un dettaglio piuttosto interessante; di fatto, sembra che il nuovo SoC non sia poi così impressionante in termini di prestazioni.

Nel test single core, l'Exynos 2200 è riuscito a ottenere un punteggio di 1073, mentre il suo test multi core è arrivato a 3389 punti. Anche se queste sono cifre frizzanti, le prestazioni definitive non sembrano molto superiori al Qualcomm Snapdragon 888.

Inoltre, il portale di Geekbench ha anche rivelato alcune informazioni su questo chip. Sappiamo che il SoC avrà a bordo il core Cortex-X2, anche se questo ha un clock di 2,59 Ghz, nettamente inferiore in termini di velocità rispetto al core X1 dell'Exynos 2100 lanciato in precedenza. Inoltre, il core X2 è accoppiato con tre Cortex-A78 con clock a 2,5 GHz e quattro core Cortex-A55 con clock a 1,73 GHz. In particolare, anche questi hanno anche un clock inferiore rispetto a quelli del processore del 2021.

Quindi, sappiamo che la nuova piattaforma proprietaria sarà in grado di fornire performance relative alla GPU davvero al top, mentre quelle contestuali all'attività CPU non sembrano stupire. Tuttavia, lo ribadiamo: c'è ancora tempo per apportare modifiche e cambiamenti. Il nuovo chip arriverà all'inizio del 2022 e, probabilmente, sarà realizzato secondo uno standard a 4 nanometri. Staremo a vedere.

