Xiaomi Mi 12 sarà un mostro di potenza

Xiaomi Mi 12 alimentato dal chipset Snapdragon 898 potrebbe avere un corpo in ceramica e una batteria da 5.000 mAh. Di fatto, l'OEM cinese ha recentemente lanciato i suoi nuovi smartphone della serie CIVI con un design nuovo di zecca che l'azienda pubblicizza come il più bello nella storia del marchio. Le indiscrezioni indicano che il prossimo smartphone di punta dell'azienda, la serie Xiaomi Mi 12, potrebbe presentare lo stesso schema estetico.

Xiaomi Mi 12: cosa sappiamo al momento?

Ora è emerso un nuovo rapporto online che rivela maggiori dettagli sul prossimo smartphone di punta del brand asiatico. Si dice che lo Xiaomi Mi 12 sarà più leggero e sottile con diversi miglioramenti in termini di aspetto rispetto alla serie Mi 11.

Si afferma inoltre che il device utilizzerà materiali dual-core e schemi di progettazione che saranno in grado di aumentare la densità energetica in una certa misura e si dice che contenga una batteria da 5.000 mAh. Ciò indica che il device avrà un corpo più sottile nonostante una batteria di capacità maggiore.

Il terminale avrà un pannello posteriore in ceramica, e non è la prima volta che Xiaomi utilizzerà questo materiale per un suo smartphone di punta. Anche il Mi MIX 4 dell'azienda è già dotato di un telaio in ceramica.

Di recente, Digital Chat Station ha rivelato che il Mi 12 avrà cornici e mento più sottili, così da offrire un'esperienza visiva migliore. Inoltre, ha aggiunto che il display curvo della gamma di punta sarà sostituito con una soluzione iperboloide e offrirà un rapporto schermo-corpo più elevato rispetto al suo predecessore.

Internamente, si dice che il prossimo smartphone di punta sia alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 898 non ancora annunciato.

Si afferma inoltre che la nuova configurazione della fotocamera sulla serie del 2022 sfoggerà un sensore principale da 50 megapixel, un downgrade apparente rispetto al sensore da 200 megapixel precedentemente riportato. Per ora, non c'è modo di confermarlo, ma ne sapremo di più su questo prossimo smartphone con l'avvicinarsi della data di lancio.