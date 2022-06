Samsung sta per aprire la beta di Android 13 su Galaxy S22?

Mentre importanti OEM Android come OPPO e OnePlus hanno già avviato il proprio programma di beta testing di Android 13 per alcuni smartphone top di gamma, Samsung sembra essere finalmente pronta ad avviare la fase di test della One UI 5.0 (e quindi del nuovo OS di Google) su Galaxy S22.

In base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, sembra che il top di gamma del colosso sudcoreano sia stato “pizzicato” in Sud Corea con a bordo il firmware S906NKSU2ZVF6 evidentemente basato su Android 13 e la One UI 5.0.

Samsung sta già testando la One UI 5.0 con Android 13 su Galaxy S22?

Come ben sappiamo, tenendo conto dei leak più recenti, sembra che la compagnia abbia intenzione di avviare il programma di beta testing a partire dal prossimo mese di luglio; la notizia di oggi in qualche modo sottolinea l’elevata probabilità che già nelle prossime settimane gli utenti muniti di Samsung Galaxy S22 potranno testare il nuovo OS in versione beta in alcuni mercati (con molta probabilità in USA, Sud Corea e alcuni Paesi europei a eccezione del nostro).

A oggi le uniche informazioni circa le novità presenti nella nuova versione della One UI fanno riferimento a un rinnovato interesse nel garantire animazioni sempre veloci e fluide per migliorare l’esperienza di utilizzo, ma ci aspettiamo che troveranno posto anche le più importanti funzionalità di Android 13. In attesa di scoprire ulteriori novità circa la disponibilità della beta del nuovo OS di Google, vi segnaliamo che l’ottimo Samsung Galaxy A53 è in sconto su Amazon a un prezzo molto interessante.

