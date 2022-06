One UI 5.0, Samsung vuole una UI veloce come un fulmine

Mentre il team di sviluppo della One UI pubblica un nuovo aggiornamento di giugno per la serie Samsung Galaxy S22 che include importanti novità e miglioramenti per la fotocamera principale, in queste ore scopriamo che lo stesso team di sviluppo è duramente impegnato sulla One UI 5.0 e soprattutto nel migliorare la velocità dell’interfaccia.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate dai colleghi di SamMobile, scopriamo che il colosso sudcoreano sta lavorando a ritmo serrato per offrire ai propri utenti una personalizzazione Android molto più veloce di quella garantita ad esempio con la One UI 4.

La One UI 5.0 di Samsung si focalizzerà maggiormente sulla velocità della UI

Sebbene manchino all’appello le altre novità presenti all’interno della nuova personalizzazione Android – con tutta probabilità le scopriremo a partire dal prossimo mese quando arriverà la prima beta pubblica della One UI 5.0 -, la presenza di una interfaccia rapida, scattante e soprattutto libera dai lag e imperfezioni varie, rappresenta un elemento molto importante per una compagnia che monta anche alcuni tra i migliori display al mondo.

