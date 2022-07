Samsung sta già testando Android 13 (One UI 5.0) sui Galaxy S22?

In attesa di scoprire con precisione quando arriverà Android 13 con la One UI 5.0 sulla serie Samsung Galaxy S22, un nuovo scoop pubblicato dai colleghi di SamMobile svela che in realtà un bel po’ di persone stanno già testando il nuovo OS internamente.

Com’è ovvio che sia in questi casi, un gran numero di dipendenti Samsung starebbe già testando la One UI 5.0 sui propri Samsung Galaxy S22 per aiutare il team di sviluppo della One UI a migliorare le funzionalità introdotte e chiudere i bug più critici prima dell’arrivo della prima beta pubblica.

Infatti, come abbiamo già discusso varie volte, sembra che la compagnia sudcoreana abbia intenzione di lanciare la prima beta pubblica della One UI 5.0 con Android 13 durante la terza settimana di luglio. In tutta probabilità, quindi, il piano del team di sviluppo della One UI sarebbe quello di risolvere i bug più importanti per poi essere pronto ad accogliere tutti i feeback provenienti dalle decine di migliaia di persone che evidentemente vorranno installare il nuovo OS in versione beta per aiutare la compagnia a svilupparlo.

La One UI 5.0, oltre ad abbracciare a piene mani il Material You lanciato da Google con Android 12, introdurrà alcune funzionalità esclusive di cui ancora oggi non abbiamo informazioni; le uniche indiscrezioni finora pubblicati in rete parlano di una importante attenzione verso la velocità della UI e quindi dell’esperienza generale di utilizzo.

