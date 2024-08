Samsung Galaxy S22 5G va preso ora con il super sconto (-45%)

Samsung Galaxy S22 5G, uno degli smartphone di punta nella sua attuale fascia di prezzo, offre prestazioni eccezionali in ogni contesto: fotografie e video di alta qualità, chiamate nitide, navigazione internet fulminea e molto altro ancora. Per non farci mancare niente, il design elegante e moderno ne fa un dispositivo perfettamente in linea con le ultime tendenze.

Con l’offerta di oggi, Samsung Galaxy S22 5G non teme confronti: ordinalo adesso su Amazon beneficiando di uno sconto assurdo del 45%, che fa letteralmente crollare il prezzo ad appena 469 euro rispetto ai tradizionali 859 euro.

Prezzo in picchiata per Samsung Galaxy S22 5G

Samsung Galaxy S22 5G è dotato di un display Infinity-O Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici, con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel e un refresh rate di 120 Hz, garantendo una visione ottimale anche sotto la luce solare diretta. Il potente processore a 4 nanometri, insieme a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, assicura prestazioni sempre di alto livello.

Le fotocamere del Samsung Galaxy S22 5G includono un sensore principale da 50 MP, ideale per scattare foto dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. La connettività di questo smartphone è completa di WiFi, 5G, Bluetooth ed NFC. Da non sottovalutare la batteria da 3700 mAh, che assicura un’intera giornata di utilizzo.

Certe occasioni vanno prese al volo: metti subito nel carrello il tuo Samsung Galaxy S22 5G a quasi la metà del prezzo di partenza e potrai riceverlo velocemente a casa con consegna gratis.