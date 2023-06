Samsung Galaxy S22 5G: MINIMO STORICO su Amazon, meno di 500€

Il potentissimo flagship compatto Samsung Galaxy S22 5G è uno degli smartphone più venduti dell’ultimo periodo; gode di buona popolarità fra gli utenti, è stato ampiamente apprezzato dai media internazionali e vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Ora, con gli sconti esclusivi di Amazon, potrà essere vostro con un costo bassissimo: solo 499,90€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio – rispetto al valore di listino – è altissimo. Noi vi invitiamo ad affrettarvi ad effettuare l’acquisto perché ora è veramente un best buy senza paragoni. Costa molto meno di un midrange premium ma dispone di caratteristiche di punta incredibili.

Samsung Galaxy S22 5G: il miglior smartphone da comprare oggi

Pensiamo al processore Samsung Exynos 2200 con GPU di AMD, perfetto per i carichi più pesanti ma anche per i giochi più impegnativi. È altresì compatto e portatile, sta bene in tasca ma ha uno schermo Dynamic AMOLED da 120 Hz FullHD+ con supporto all’HDR10+ che fa vedere benissimo ogni contenuto. Il design è elegante e minimale, con le ottiche posteriori poco sporgenti, un frame lussuoso e una back cover satinata piacevole al tatto e alla vista. Concludiamo segnalando il comparto fotografico assolutamente speciale: sensori evoluti con main camera da 50 megapixel con OIS al seguito.

Incluso nella confezione troverete anche il caricatore portatile da muro da 25W, comodo e pratico. Le spese di spedizione saranno totalmente gratuite e la consegna sarà celere e immediata. Non di meno, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e, infine, potrete anche scegliere di farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate? A 499,90€ è il miglior smartphone Android di punta da acquistare oggi, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.