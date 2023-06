Samsung Galaxy S22 256GB a 429€ è un prezzo SCONSIDERATO (sconto di 500€)

Samsung Galaxy S22, in edizione da 256GB, è in sconto a prezzo scellerato su Amazon! In realtà, lo sconto è doppio, grazie alla speciale promozione di cashback offerta dal colosso sud coreano. Infatti, il device è attualmente in promozione a 629€ invece di 929€, ma – sincerandosi di acquistare un modello venduto e spedito da Amazon – allo sconto di 300€ puoi aggiungere un rimborso di ben 200€ direttamente su conto corrente! Tutto quello che dovrai fare è registrare il prodotto sul sito ufficiale Samsung, subito dopo l’acquisto: avrai tempo fino al 16 luglio per farlo. Dunque, in totale risparmierai ben 500€!

C’è ancora pochissimo tempo per approfittarne quindi completa adesso il tuo ordine per riceverlo con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Scorte quasi finite! Attenzione però: la promo è valida solo sui modelli venduti e spediti direttamente da Amazon.

Uno smartphone topo di gamma che non ha bisogno di presentazioni. Fotocamera mozzafiato, display eccellente e dimensioni generali decisamente compatte, nonostante l’ampio pannello da 6,1″.

A meno di metà prezzo, hai la possibilità di portare a casa un device super premium, di altissima qualità. Approfittando dello sconto, in abbinata al cashback, potrai incredibilmente portare a casa un device potente come Samsung Galaxy S22 – con una marea di memoria – a prezzo assurdo: completa l’ordine al volo per prenderlo a 629€ invece di 929€. Dopodiché, riscatta il tuo cashback (registrando il prodotto entro il 16 luglio) e ottieni ben 200€ di rimborso! Compra solo modelli venduti e spediti da Amazon altrimenti non sarà possibile chiedere il rimborso.

