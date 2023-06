Samsung Galaxy S22 256 GB: con l'offerta CASHBACK costa 475€ su Amazon (anche a rate)

La promo Cashback di Samsung continua e il modello da comprare oggi è il Samsung Galaxy S22 256 GB. Lo smartphone, infatti, è compatibile con la promozione e il suo acquisto garantisce un cashback di 200 euro. Per questo motivo, la nuova offerta Amazon è da cogliere al volo.

Con la promozione in corso, infatti, S22 è acquistabile al prezzo effettivo di 475 euro (ovvero 675 euro meno i 200 euro di cashback). In più, lo smartphone è disponibile anche con l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, per gli utenti abilitati agli acquisti rateali su Amazon.

L’offerta Amazon per il Samsung Galaxy S22 256 è valida solo per alcune colorazioni. Per verificare la disponibilità del modello che preferite potete fare riferimento al link qui di sotto. Le unità disponibili potrebbero terminare a breve e, quindi, è meglio completare subito l’acquisto.

Samsung Galaxy S22: con l’offerta cashback è davvero imperdibile

Il Samsung Galaxy S22 è uno dei migliori smartphone sul mercato, grazie ad una combinazione eccellente tra prestazioni e dimensioni compatte. Lo smartphone, infatti, può contare su di un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche c’è il So Exynos 2200 supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage. Il sistema operativo è Android 13 personalizzato con la One UI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S22 256 GB al prezzo scontato di 475 euro (considerando i 200 euro di cashback). L’offerta si somma alla possibilità di acquisto in 5 rate mensili. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.