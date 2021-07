Avete appena acquistato un nuovo Samsung Galaxy S21 (standard, Plus o Ultra) e vorreste renderlo ancora più “particolare”? Abbiamo selezionato per voi tre accessori fighissimi per render il telefono un prodotto incredibile. Ma andiamo con ordine.

Gli accessori perfetti per il vostro Samsung Galaxy S21

Il primo gadget di cui vi parliamo è un supporto per il gaming di Razer. Come ben saprete, con S21 potrete utilizzare Xbox game Pass di Microsoft, giocando on demand ai titoli del colosso di Redmond, oppure ancora, potete scaricare Google Stadia e divertirvi con i capolavori presenti sulla piattaforma. Con un meraviglioso controller dedicato di Razer potrete avere tutta la comodità di un joystick anche giocando ai titoli da mobile. Prezzo? 89,22€.

Volete poi rendere il Galaxy S21 un PC portatile? Easy: semplicissimo. Vi basterà un HUB USB C (magari uno di Ugreen) che si collega al telefono, un monitor portatile, un mouse e tastiera compatti da avere sempre con voi e grazie alla modalità Dex di Samsung il vostro telefono diventerà un PC in tutto e per tutto. Ecco i link alle periferiche:

Hub USB C: 27,99€

Monitor Asus 15”: 220,81€

Tastiera Logitech K380: 35,99€

Mouse Logitech MX Anywhere 2S: 47,99€

Infine, vi segnaliamo un accessorio esclusivo per S21 Ultra. Parliamo della famosa S Pen, con tanto di cover correlata. Attenzione, sono due prodotti distinti ma che ben si prestano all'utilizzo congiunto. Grazie a questi due accessori, il device diventerà simile – in tutto e per tutto – ad un Galxy Note, per la gioia degli appassionati della serie. Attenzione: oggi sta solo 33,10€. Il prezzo di questa stilo è crollato alle stelle, vi consigliamo di approfittarne subito.

Cosa ne pensate di questi articoli? Fateci sapere quali comprerete e continuate a seguirci per essere sempre aggiornati in merito. Ci vediamo in un prossimo video; contestualmente a ciò, vi invitiamo a controllare il nostro canale Telegram per le migliori offerte presenti su Amazon e non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Samsung

Smartphone