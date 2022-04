Samsung Galaxy S21 si aggiorna con le patch di aprile: le novità

A distanza di pochissimi giorni dal rilascio delle patch di sicurezza di aprile per Samsung Galaxy A33 5G e Samsung Galaxy S22 Series, in queste ore il colosso sudcoreano sta rilasciando l’update anche per la gamma Samsung Galaxy S21.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G stanno ricevendo il nuovo update a partire dalla Germania; con tutta probabilità, tenendo anche conto delle novità circa il rilascio degli update in Europa, il firmware sarà disponibile anche per i dispositivi venduti nel nostro Paese.

Samsung Galaxy S21 si aggiorna con le patch di sicurezza di aprile

Entrando nel dettaglio, il colosso sudcoreano sta rilasciando i seguenti firmware:

Samsung Galaxy S21 > G991BXXS4CVCG

Samsung Galaxy S21+ > G996BXXS4CVCG

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G > G998BXXS4CVCG

Le patch di sicurezza di aprile rilasciate da Samsung in queste ore indicano che sono state corrette ben 39 falle, fortunatamente di cui nessuna di livello critico: in ogni caso vi consigliamo di scaricare e installare immediatamente l’update non appena sarà disponibile per il vostro device Samsung. A tal proposito, potete controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica di aggiornamento OTA che vi avvisa che il nuovo firmware è pronto per essere installato.

Restando in tema di aggiornamenti software, in queste ore l’azienda ha dato l’estremo saluto a Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+. Gli smartphone Android top di gamma del 2018 non riceveranno più aggiornamenti software ufficiali da parte dell’azienda, dopo un supporto durato per ben 4 anni; l’ultimo update più importante ricevuto dai device era stato l’aggiornamento ad Android 10, seguito poi solo dalle patch di sicurezza a cadenza trimestrale e poi semestrale.

