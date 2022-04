Samsung Galaxy A33, fresco di presentazione, riceve le patch di aprile

A distanza di poco di più due settimana dalla presentazione di Samsung Galaxy A33 5G, il nuovo smartphone di fascia media di Samsung sta già ricevendo il primo aggiornamento software con le patch di sicurezza di aprile.

L’update arriva a stretto giro del firmware rilasciato per la serie Samsung Galaxy S22, la prima in assoluto in tutto il panorama Android a ricevere le nuove correzioni di sicurezza.

Samsung Galaxy A33 5G riceve le patch di sicurezza di aprile

In base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, il device sta ricevendo il firmware A336MUBU1AVC9 a partire dalla Colombia, con tutti gli altri mercati evidentemente interessanti a partire dalle prossime settimane. Nonostante l’azienda non abbia ancora pubblicato le informazioni dettagliate circa le correzioni presenti all’interno della build, è lecito presumere che sono contenute migliorie che vanno a chiudere dozzine di falle di sicurezza.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy A33 5G possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa; consigliamo di installare immediatamente le patch di sicurezza in quanto chiudono eventuali falle sfruttabili da parte di malintenzionati tramite l’installazione di virus e/o malware.

Dove acquistare Samsung Galaxy A33 5G

Lo smartphone è dotato di un display Super AMOLED Infinit-O da 6.4 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, processore Exynos 1280 accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, mentre sul retro il modulo fotografico quadruplo include un sensore principale da 48 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra grandangolare da 8 MP, un sensore macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Munito di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W e Android 12 con la One UI, lo smartphone è già disponibile su Amazon al prezzo di 389€ nelle colorazioni Awesome Black, Awesome Blue, Awesome Peach e Awesome White. La data di uscita è invece programmata per il prossimo 22 aprile.