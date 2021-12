Galaxy S21: il nuovo firmware corregge il bug di WhatsApp

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di un singolare bug di WhatsApp con Samsung Galaxy S21 che causava la comparsa di strane bande verdi in alcuni video condivisi con l'applicazione di messaggistica istantanea. In quell'occasione non era chiaro se il problema fosse legato a un problema dell'applicazione oppure alla presenza di Android 12 ma, quest'oggi, scopriamo che era proprio il nuovo firmware a cozzare con WhatsApp.

Finalmente risolto il bug di WhatsApp con Samsung Galaxy S21

In queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato a rilasciare il firmware G99xBXXU3BUKG per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Dalle prime informazioni pubblicate in rete, sappiamo che l'aggiornamento è disponibile in Europa (Germania, Austria, Portogallo e Spagna, per il momento) e anche in altre parti del mondo (India, Nepal, Sri Lanka e Filippine).

Sebbene il changelog dell'aggiornamento non faccia menzione della correzione del bug di WhatsApp per gli smartphone Samsung, gli utenti che lo hanno ricevuto e installato hanno confermato che inviare video tramite WhatsApp non comporta più la comparsa di quelle strane bande verdi.

Se possedete uno degli smartphone top di gamma di Samsung potete controllare la disponibilità del nuovo firmware tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.