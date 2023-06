Samsung Galaxy S21 FE: sconto FOLLE del 42% su Amazon (solo 444€)

Se stai cercando un telefono di punta che ti possa offrire prestazioni eccezionali senza svuotare al tempo stesso il tuo conto in banca, il Samsung Galaxy S21 FE è la scelta perfetta per le tue esigenze! E se pensavi che il suo valore di listino fosse già un affare, preparati a rimanere a bocca aperta per via della promozione esagerata su Amazon: uno sconto del 42%! Lo pagherai solo 444,00€ ; è una promozione da cogliere al volo. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e puoi sempre dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis.

Samsung Galaxy S21 FE: impossibile resistergli

Il Galaxy S21 FE è dotato di un design elegante e moderno che si adatta perfettamente alla tua mano. Con un display AMOLED da 6,4 pollici, potrai goderti immagini e video in alta definizione con colori vibranti e dettagli nitidi. La qualità del display è semplicemente straordinaria e si vede bene in ogni condizione di luce.

Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 888 e ben 6 GB di RAM: prestazioni veloci e fluide per soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane. Ottimo sia per giocare che per scattare foto, ma anche per gestire i tuoi social. Non c’è nulla che non possa fare; questo device non ti deluderà mai. Ha anche una capiente batteria da 4.500 mAh, così potrai usarlo per ore ed ore senza temere di rimanere a secco.

Con una fotocamera principale da 64 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP, scatterai foto incredibili e video di qualità cinematografica in ogni situazione. La Night Mode ti permetterà di catturare dettagli chiari anche al buio.

Supporta il 5G e dispone di un sensore per impronte digitali integrato nello schermo. Volendo, c’è anche il riconoscimento facciale, per una sicurezza senza confini. Dulcis in fundo, è dotato dell’interfaccia utente One UI, basata su Android 13: vasta gamma di funzioni e potrai personalizzare l’aspetto e le impostazioni del telefono in base alle tue esigenze.

Costa pochissimo: solo 444,00€ con uno sconto del 42%; non pensarci troppo.

