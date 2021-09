Samsung Galaxy S21 FE, dispositivo di prossima uscita dell'azienda sudcoreana, potrebbe essere svelato al pubblico prima del previsto, almeno tenendo conto degli ultimi rumor diffusi in rete durante i giorni scorsi.

Occorre precisare che, al momento, non sono giunte conferme ufficiali da parte del produttore. A fornire maggiori chiarimenti in tal senso ci ha pensato il noto leaker Jon Prosser. Sulla base delle informazioni trapelate, Galaxy S21 FE dovrebbe essere acquistabile in preordine dal giorno 20 ottobre. A partire dal 29 ottobre, invece, lo smartphone arriverebbe regolarmente nei negozi di elettronica.

Ai dettagli finora condivisi non si accompagnano ulteriori precisazioni in merito alla data in cui la società svelerà ufficialmente il proprio device. Nuove conferme giungono altresì in relazione ad alcune tra le principali specifiche tecniche.

Per quanto concerne lo storage interno, il terminale di Samsung potrà essere acquistato scegliendo tra le varianti con a bordo 128 GB o 256 GB. A supporto agiranno, rispettivamente, 6 ed 8 GB di memoria RAM. Il consumatore potrà inoltre decidere fra le seguenti varianti cromatiche: Graphite, White, Olive Green e Lavender.

Interessanti notizie sono circolate anche in riferimento al processore. Quasi certa la presenza del Qualcomm Snapdragon 888. Mancano però conferme in relazione alla seconda versione disponibile sul mercato, vale a dire il modello con a bordo l'Exynos 2100. Resta intatta la possibilità di effettuare pagamenti tramite il sistema Samsung Pay, oltre che la modalità Dex Wireless per utilizzare lo smartphone in modalità Desktop.

Chiamiamo ora in causa il comparto fotografico. Il modulo posteriore sarà composto da una camera principale da 12 megapixel, una grandangolare sempre da 12 megapixel ed infine il teleobiettivo da 64 megapixel con possibilità di effettuare zoom 3X. Non mancheranno inoltre la certificazione IP68 ed una batteria con capacità da 4500 mAh e ricarica rapida a 25W. Vi terremo chiaramente aggiornati qualora dovessero giungere ulteriori precisazioni che coinvolgono il Samsung Galaxy S21 FE.

Samsung

Smartphone