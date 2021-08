Dopo il rilascio degli smartphone pieghevoli Samsung, si potrebbe pensare che l'azienda abbia completato i suoi piani per il segmento di punta nel 2021. Tuttavia, c'è ancora un altro dispositivo in arrivo: il Galaxy S21 FE (Fan Edition).

Samsugn Galaxy S21 FE sta arrivando, in due versioni

Samsung ha rilasciato il primo FE lo scorso anno e il terminale si è rivelato un successo. Ora, la società sta preparando un sequel per questo telefono ed è stato il prodotto più chiacchierato del web negli ultimi mesi. Il dispositivo è stato persino mostrato accidentalmente dalla società tramite uno dei suoi post sui social media. Per ora, non ci sono ancora notizie sulla data di lancio del flagship killer, ma oggi la variante Exynos è stata individuata nel benchmark Geekbench.

Secondo i rapporti, il Samsung Galaxy S21 FE avrà un prezzo leggermente inferiore al Galaxy S21 standard. Il dispositivo avrà un design simile ai top di gamma del 2021, ma l'unica differenza risiederà nel modulo fotografico che avrà lo stesso colore del pannello posteriore, proprio come i modelli della serie A. Il telefono premium ha fatto capolino presso il portale di benchmarking Geekbench con il numero di modello SM-G990E. La variante elencata sul sito ha un SoC Exynos 2100.

È interessante notare che un'altra variante del Galaxy S21 FE con il numero di modello SM-G990B è stata avvistata su Geekbench con un SoC Snapdragon 888. Secondo le indiscrezioni, Samsung lancerà la variante alimentata da Snapdragon 888 nel mercato europeo e statunitense. Gli altri Paesi otterranno invece, la controparte Exynos 2100.

Oltre all'Exynos 2100, questo modello dovrebbe presentare 8 GB di RAM ed eseguire Android 11 out of the box. Ciò significa che l'ultima One UI 3.1.1 sarà presente in questo device. Il processore ha un clock fino a 2,91 GHz e ha ottenuto 1.084 punti nel reparto single-core e 3.316 nel reparto multi-core.

Altri dettagli dello smartphone sono trapelati in passato. Il prossimo Galaxy S21 FE sfoggerà un display piatto da 6,4 pollici a 120 Hz. Questo è un pannello AMOLED LTPO; ciò significa che la frequenza di aggiornamento può passare agevolmente da 1 Hz a 120 Hz a seconda del contenuto visulizzato sullo schermo.

Samsung

Smartphone