In queste ore, un nuovo rendering per la stampa relativo al Samsung Galaxy S21 FE 5G è appena stato rivelato; osservandolo, notiamo le quattro opzioni di colore disponibili al debutto.

Samsung Galaxy S21 FE: solo quattro colori tra cui scegliere

Molte persone non vedono l'ora che il nuovo Galaxy S21 FE arrivi sul mercato; ci sono rapporti che indicano che il dispositivo arriverà più tardi in commercio rispetto al suo predecessore, il Galaxy S20 FE, e che potrebbe persino ottenere una versione limitata. In attesa di maggiori dettagli sul suo arrivo, è trapelato un render ufficiale della stampa che mostra le opzioni di colore che saranno disponibili al momento dell'acquisto.

Il Galaxy S20 FE è stato annunciato in sei colorazioni frizzanti che includono rosso, arancione, bianco, lavanda, menta e blu navy. Per il suo successore, sembra che avremo meno opzioni di colore tra cui scegliere.

Un rendering trapelato condiviso sul web da Android Headlines, mostra che il device sarà disponibile in sole quattro tinte. Mentre avranno sicuramente nomi fantasiosi, sappiate che i colori, in realtà, sono i seguenti: viola, bianco, verde oliva e nero/grigio. Tutti e quattro hanno cornici abbinate alla scocca posteriore.

Per quanto riguarda il design del telefono, c'è un foro centrale per la fotocamera frontale e la back cover ospita tre fotocamere. Questa è stata ridisegnata per assomigliare ai device della famiglia S21 5G. Ci sono anche cornici nere visibili attorno al display.

Il Galaxy S21 FE ha il vano della SIM nella parte superiore mentre il pulsante di accensione e i pulsanti di controllo del volume si trovano sul lato destro. Non c'è uno scanner di impronte digitali visibile e questo perché il telefono ne ha uno sotto il display AMOLED.

Quando arriverà il Galaxy S21 FE 5G, sappiate che ci sarà un display FHD+ da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Dovrebbe anche avere un chipset Snapdragon 888/Exynos 2100, fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione.

