Samsung Galaxy S21 FE: costerà meno del previsto?

Samsung Galaxy S21 FE è stato menzionato a $ 699 sul sito di Wallmart prima del suo lancio ufficiale che sappiamo essere previsto per i primi di gennaio 2022. Ora ci domandiamo: quanto costerà da noi? Sarà il flagship “da acquistare”? Secondo noi sì, ecco perché.

Samsung Galaxy S21 FE: un successo previsto a tavolino

Il Galaxy S21 FE dovrebbe essere lanciato al CES 2022 che si terrà a gennaio. Tuttavia, il telefono è emerso ovunque online e sembra non avere più segreti. Conosciamo il suo design, le sue specifiche e molto altro ancora. Solo il prezzo rimane un'incognita, anche se ora il device è stato elencato su Walmart rivelando.

Secondo il sito di e-commerce statunitense, S21 FE ha un prezzo di $ 699 per la variante da 128 GB in colore Graphite. La variante elencata dovrebbe disporre di 6 GB di RAM.

Sfortunatamente, le immagini del telefono non sono pubblicate nell'elenco dei prodotti. Sembra che il device sia stato pubblicato accidentalmente.

In ogni caso, il prezzo del device è all'altezza di quello che ci si aspettava. Detto questo, si dice che il telefono costi £ 699 nel Regno Unito. Considerando che il dispositivo costa 699 dollari per la variante da 128 GB come da elenco, il prodotto potrebbe avere un prezzo di 749 $ per la versione da 256 GB.

Inoltre, un informatore ha rivelato che Samsung ha abbastanza scorte del Galaxy S21 FE. Si dice che il dispositivo sia già disponibile nei principali paesi e potrebbe essere disponibile per l'acquisto subito dopo la presentazione.

Le fughe di notizie dell' S21 FE erano abbastanza frequenti ultimamente. Il dispositivo dovrebbe essere dotato di un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Avrà una densità di pixel di 401 PPI. Il display vanterà anche un lettore di impronte sotto il display. Ci sarà il vetro Corning Gorilla Glas Victus da offrire una maggiore durata.

Il dispositivo sarà caratterizzato da un sistema a tripla lente nella parte posteriore con una camera principale da 12 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP e un tele da 8 MP. Anteriormente, presenterà uno snapper selfie da 32 MP. All'interno, sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 o Exynos 2100 abbinato a 6 GB, 8 GB di RAM e 128 GB, 256 GB di spazio di archiviazione integrato. Il dispositivo non avrà uno slot per schede microSD.

Conterrà una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida e la ricarica wireless. Lo smartphone dovrebbe avere un grado di resistenza all'acqua e alla polvere IP68.