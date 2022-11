Samsung Galaxy S21: è ora di scaricare One UI 5.0 e Android 13

Buone notizie se sei un possessore di smartphone Samsung Galaxy S21, S21+ o S21 Ultra. Il colosso coreano ha infatti iniziato la distribuzione della versione stabile di Android 13 e One UI 5.0: la stessa cosa, in giornata, è stata fatta anche per le linee Galaxy Note 20 e Galaxy S20. Qualche settimana fa era arrivata invece per Galaxy S22.

L’aggiornamento, come scrive SamMobile, è iniziato proprio dai mercati europei e potrebbe essere già disponibile in Italia o lo sarà nelle prossime ore. La velocità con cui l’azienda sta lavorando al rollout fa ben sperare, in linea con le promesse di aggiornare ad Android 13 l’intera gamma Galaxy prima del 2023.

Samsung Galaxy S21: disponibile Android 13 con One UI 5.0, le novità e come scaricarlo

Se vuoi provare a scaricare l’aggiornamento per il tuo Galaxy S21, S21+ o S21 Ultra ti basta aprire il menu “Impostazioni“, selezionare la voce “Aggiornamento software” e infine toccare su “Scarica e Installa“. Se la voce non è attiva, vuol dire che l’update non è ancora arrivato per il tuo dispositivo. Non disperare però perché si tratta di questione di ore, al massimo giorni.

Il nuovo firmware introduce tutte le novità previste con Android 13 incluse, nel caso di Samsung, quelle con l’interfaccia utente One UI 5.0 che apportano diverse funzionalità esclusive, prestazioni migliorate e un maggior livello di personalizzazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.