Samsung Galaxy S20, sorpresa: ecco One UI 5.0 con Android 13

Giornata di grandi novità per i possessori di smartphone Samsung. Il colosso coreano ha infatti iniziato la distribuzione di One UI 5.0 con Android 13 anche per Samsung Galaxy S20. Stando a quanto riportato da SamMobile, l’update è disponibile in Germania e Svizzera per tutti i modelli della famiglia, ma sarà esteso presto anche agli altri territori, Italia compresa.

L’aggiornamento per i Galaxy S20 e S20+ è identificato con la versione firmware G98xFXXUFGVJE, mentre per Galaxy S20 Ultra è leggermente diversa: G988BXXUFGVJE. La release, come nel caso di Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, include anche la patch di sicurezza di ottobre 2022.

Samsung Galaxy S20: disponibile One UI 5.0 con Android 13, tutte le novità

L’aggiornamento ad Android 13 per Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra include la nuova interfaccia utente One UI 5.0, insieme a diverse funzionalità inedite pensate per migliorare le prestazioni del telefono.

Per verificare se l’update è già arrivato ti basta aprire il menu “Impostazioni“, selezionare la voce “Aggiornamento software” e poi cliccare, se disponibile, su “Scarica e Installa“. Se non lo vedi dovrai aspettare solo qualche ora o qualche giorno, perché il rollout è di fatto iniziato e a breve sarà scaricabile per tutti i possessori di questa famiglia di smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.