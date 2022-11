Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra ricevono l'update ad Android 13

C’è grande movimento oggi in casa Samsung con l’inizio del rollout per Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra dell’aggiornamento ad Android 13 con interfaccia One UI 5.0. L’update è disponibile in alcuni regioni e verrà esteso in tutti i mercati, Italia compresa, nei prossimi giorni.

L’aggiornamento stabile di Android 13 per Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra è già disponibile infatti in Svizzera e viene identificato con la versione firmware N98xBXXU5GVJE includendo la patch di sicurezza di ottobre 2022 che risolve molte vulnerabilità di sistema.

Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, le novità di Android 13

L’update ad Android 13 per Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra si presenta con un design dell’interfaccia utente rinnovato, la ormai famosa One UI 5.0, prestazioni migliorate, una migliore facilità d’uso e diverse nuove funzionalità dedicate in esclusiva agli smartphone Samsung Galaxy Note.

Come detto, la distribuzione dell’aggiornamento è arrivata in Svizzera e verrà presto estesa anche al resto d’Europa. Se sei un utente Galaxy Note 20 o Galaxy Note 20 Ultra che risiede nel paese elvetico puoi verificare la disponibilità attraverso il menu “Impostazioni“, “Aggiornamento Software” e il pulsante “Scarica e Installa“. In caso contrario, dovrai attendere ancora qualche giorno.

Samsung Galaxy Note 20 è uno smartphone con display Super AMOLED Plus FHD+ da 6.7 pollici, tripla fotocamera posteriore, batteria da 4300mAh, Dual Sim e S Pen ovviamente integrata.

