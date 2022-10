Android 13 e UI 5.0 arrivano in Italia su Galaxy S22, Z Flip4 e Z Fold4

A sorpresa, Samsung ha annunciato la distribuzione in Italia di Android 13 e dell’interfaccia One UI 5.0 a partire da lunedì 24 ottobre. I dispositivi che riceveranno l’aggiornamento sono i seguenti:

Il rollout inizierà quindi nella giornata di lunedì. Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento ti basterà aprire il menu delle Impostazioni, Aggiornamenti Software e poi su Scarica e Installa. In ogni caso, l’update dovrebbe esserti notificato automaticamente non appena sarà disponibile.

Android 13 e One UI 5.0: le novità dell’aggiornamento

Queste le principali novità dell’update secondo il comunicato stampa diffuso da Samsung:

– Nuovo look per icone e illustrazioni;

– Nuovo pop up delle chiamate e layout delle notifiche;

– Nuova gestione per la personalizzazione del dispositivo (lock screen, wallpaper, nuovo layout per i widget);

– Ottimizzazione della produttività (multitasking migliorato, nuova possibilità di estrazione e scansione di un testo, – Samsung Dex e Samsung Notes ottimizzate, Dispositivi Connessi);

– Modalità routine ottimizzata, nuova modalità Sonno;

– Ottimizzazione di privacy e sicurezza.

Modifiche che puntano quindi su un miglioramento importante dell’esperienza utente, che verrà trasformata per essere resa più intuitiva e ulteriormente personalizzabile. Il tutto con i vantaggi apportati dall’atteso aggiornamento ad Android 13, ultima build del sistema operativo mobile di casa Google.

