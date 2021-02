Samsung Galaxy S21: si o no? Il bello delle opinioni è che ognuno può maturare quella propria con piena convinzione di aver ragione, ma per chi cerca di formulare la propria idea con equilibrio potrà essere importante prendere spunto da ogni ipotesi formulata. Nel nostro caso ci siamo già arrivati da entrambi i fronti, con conclusioni differenti:

una analisi dettagliata delle caratteristiche potrebbe mettere in dubbio la bontà del concept S21, con 5 buoni motivi per preferirgli l’S20

una prova sul campo che argomenta i motivi per cui l’S21 è invece sicuramente una valida opzione.

La nostra prova

Abbiamo provato il Galaxy S21 5G per un paio di settimane. A nostro avviso l’esito è chiaro: si tratta di un dispositivo equilibrato, senza punti di debolezza. Chi cerca prodotti a minor prezzo sicuramente accetterà di buon grado alcuni compromessi che in questo caso sono stati scartati, così come mira all’eccellenza avrà buon giorno ad investire in una versione Ultra.

Non è questo che si discute e la domanda primordiale è relativa alla bontà o meno del concept S21 5G. Ecco perché secondo noi l’S21 è un convinto SI: lo è perché si tratta di uno smartphone equilibrato, peraltro formulato attorno ad una serie di piccole importanti scelte di indirizzo che ne determinano una forte identità. Gradevole l’estetica, valide le specifiche, ottima l’esperienza d’uso.

Qui le nostre conclusioni. A voi le vostre, partendo da questa considerazione: su eBay è già sconto, con una sforbiciata immediata che porta lo street price fin da subito a livello di offerta speciale. Inevitabilmente sarà questo un aspetto da tenere in stretta considerazione.

