Samsung Galaxy S21 5G al MINIMO storico: si scende sotto i 450€

Samsung Galaxy S21 5G non ha bisogno di presentazioni: conosciamo tutti le eccezionali performance di questo smartphone, che assicura una navigazione super veloce su internet ed un avvio praticamente immediato di qualsiasi app. Non va poi dimenticata l’incredibile qualità dei video e delle fotografie, oltre al suono cristallino nel corso delle chiamate telefoniche. Fa tirare un bel sospiro di sollievo la batteria presente a bordo, che dà modo di utilizzare il dispositivo per tutta la giornata e senza la necessità di ricariche d’emergenza.

Il prezzo sta continuando a scendere inesorabilmente, quindi fai oggi il tuo acquisto su Amazon per aggiudicarti un imperdibile smartphone Android come Samsung Galaxy S21 5G ad un prezzo di soli 449 euro, sfruttando uno sconto del 5%.

Samsung Galaxy S21 5G oggi costa ancora meno

Samsung Galaxy S21 5G mette subito in risalto uno splendido display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici, con risoluzione di 2400 x 1080 pixel e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz. Sul retro abbiamo poi la tripla fotocamera che consente di salvare scatti a 64 MP e filmati pazzeschi in 8K.

Fa sicuramente la differenza il processore Exynos 1200 a 5nm, in abbinamento a 128 GB di memoria d’archiviazione ed 8 GB di RAM: niente più rallentamenti mentre usi il telefono. Come già anticipato, anche la durata di questo smartphone Samsung stupisce, grazie al supporto della batteria da 4000 mAh.

Agisci in fretta per avere il tuo Samsung Galaxy S21 5G al prezzo più basso in assoluto: mettilo nel carrello oggi stesso e lo riceverai a casa senza spese di consegna ed in brevissimo tempo.