Samsung Galaxy S20 FE è stato un SUCCESSO senza precedenti

Il Samsung Galaxy S20 FE ha venduto oltre 10 milioni di unità: ecco il vero motivo per cui abbiamo ottenuto il Galaxy S21 FE appena svelato dalla compagnia.

Galaxy S20 FE: quante unità ha venduto Samsung?

Nel 2020, Samsung ha lanciato un trio di costosi flagship in quello che avrebbe potuto essere il momento peggiore, solo poche settimane prima che la pandemia di COVID-19 mettesse il mondo in ginocchio.

La serie S20, a sua volta, ha venduto piuttosto male, ma l'aggiunta tardiva del Galaxy S20 FE ha salvato l'anno della compagnia e questo è stato un prodotto molto popolare che, a quanto pare, è riuscito a vendere oltre 10 milioni di unità.

In una dichiarazione condivisa via e-mail con 9to5Google, l'azienda ha rivelato che S20 FE ha venduto oltre 10 milioni di unità tra il quarto trimestre del 2020 e poco più di un anno dopo. Samsung ha aggiunto che questo è uno degli smartphone Galaxy più venduti nell'ultimo anno.

Le vendite dei provider sembravano riflettere questo successo, poiché l'anno scorso abbiamo parlato del fatto che il Galaxy S20 FE è stato un successo presso i principali operatori americani ed è stato dei terminali più popolari per un periodo di tempo poco dopo il lancio. Durante l'estate è stato riferito che la serie S21 del marchio ha venduto circa 13,5 milioni di unità in totale.

Mettendo questo totale nel contesto, il lancio del Galaxy S21 FE questa settimana inizia ad avere molto più senso. Molte prime recensioni del Galaxy S21 FE mettono in dubbio il prezzo del telefono di circa 700 dollari rispetto ad altri dispositivi come il Galaxy S21 da 799 dollari (ma spesso scontato) e soprattutto il Pixel 6 di Google, che parte da 599 dollari. C'è da dire che, i più confusi, possono trovare risposte in questo articolo.

