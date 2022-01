Samsung Galaxy S21 FE: ecco tutte le colorazioni disponibili

Nella giornata di ieri Samsung ha presentato il Galaxy S21 FE. Lo smartphone sarebbe dovuto arrivare nell'agosto dello scorso anno, ma è stato ritardato per motivi sconosciuti. Tuttavia, ora è finalmente arrivato e i colleghi di SamMobile sono riusciti a provarlo in tutte le varianti di colore disponibili al CES 2022 di Las Vegas.

Samsung Galaxy S21 FE: qual è il vostro colore preferito?

Il nuovo telefono Samsung Fan Edition è disponibile in quattro colori: Graphite, Lavender, Olive e White. Tuttavia, non tutte le varianti saranno disponibili ovunque. Il telefono è dotato di una struttura in metallo, dispone di una parte anteriore in vetro e una parte back cover in plastica con finitura opaca. Se state pensando di procurarti il ​​Galaxy S21 FE, dovreste controllare come appare ogni colorazione nella vita reale.

Il telefono ha un display AMOLED dinamico da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, HDR10+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Dispone di altoparlanti stereo, grado di protezione IP68 e lettore di impronte digitali integrato nel display. Il telefono ha una fotocamera frontale da 32 MP e una tripla lente posteriore con sensori da 12 MP e OIS al seguito. La sua fotocamera ultrawide ha una risoluzione di 12 MP, mentre la camera con zoom ottico 3x ha una risoluzione di 8 MP.

Il Galaxy S21 FE è disponibile nelle varianti Exynos 2100 e Snapdragon 8 Gen 1. Dispone di 6 GB/8 GB di RAM e memoria interna da 128 GB/256 GB. Il telefono è alimentato da una batteria da 4.500 mAh e supporta la ricarica rapida da 25 W, la ricarica wireless rapida da 15 W e la reverse charging da 4,5 W.

Altre caratteristiche includono il modem 5G, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC e una porta USB di tipo C.