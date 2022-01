Samsung S21 FE o S20 FE: conviene aspettare il nuovo modello?

Samsung Galaxy S21 FE vs Galaxy S20 FE: bisogna aggiornare? Quale dei due dispositivi conviene comprare oggi? Vediamo insieme come affrontare questa difficile decisione.

Come scegliere il Samsung Galaxy Fan Edition perfetto?

Il nuovo S21 FE è stato presentato oggi e presenta alcuni miglioramenti rispetto al vecchio modello rilasciato nel 2020. Il nuovo telefono presenta un processore più recente, un design aggiornato e una versione più recente di Android. Ma i miglioramenti sono abbastanza buoni da giustificare un aggiornamento? Diamo un'occhiata a come il Galaxy S21 FE posto a confronto con l'S20 FE.

Iniziamo con il design. Il modello del 2022 utilizza una struttura in metallo, una parte anteriore in vetro e una parte posteriore in plastica, proprio come l'S20 FE, ma ha un design più moderno, in linea con la line-up di punta S21. Altre caratteristiche, inclusa la classificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua, rimangono simili. Tuttavia, il Galaxy S21 FE ha un corpo leggermente più leggero e compatto.

Se desiderate un telefono più maneggevole, il Galaxy S21 FE dovrebbe essere la vostra scelta.

Per quanto riguarda lo schermo, S21 FE ha un display Dynamic AMOLED Infinity-O da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, HDR10+ e un lettore di impronte digitali in-display. In confronto, S20 FE ha un pannello da 6,5 ​​pollici dello stesso tipo, ma il nuovo ha cornici leggermente più sottili. La maggior parte delle persone non noterà alcuna differenza tra loro.

Samsung ha dotato il Galaxy S21 FE di un processore più recente (Exynos 2100 o Snapdragon 888, a seconda della regione), 8 GB di RAM e memoria interna da 128 GB/256 GB.

Qui avete due scenari:

Se avete la variante Exynos 990 del Galaxy S20 FE, noterete un aumento delle prestazioni durante l'utilizzo del nuovo modello;

Se disponete della versione con SoC Snapdragon 865, postreste non notare alcun aumento significativo delle prestazioni o della durata della batteria.

Se desiderate una scheda microSD per l'espansione dello spazio di archiviazione, resterete delsi nel sapere che il Galaxy S21 FE non ha uno slot per schede microSD.

Entrambi i telefoni dispongono di Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, porta USB 3.2 di tipo C, Samsung Pay, Samsung DeX, batterie da 4.500 mAh, ricarica rapida da 25 W, ricarica wireless rapida da 15 W e ricarica wireless inversa da 4,5 W.

Samsung non ha aggiornato le fotocamere con il nuovo terminale. Entrambi i telefoni hanno una main camera da 12 MP con OIS, una ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x e OIS. Entrambi dispongono anche di una snapper frontale da 32 MP e della possibilità di registrare video 4K a 60 fps utilizzando le doppie lenti.

Quindi, a parte piccole ottimizzazioni, non vedrete miglioramenti significativi in ​​termini di immagini fisse o video.

Il flagship appena rilasciato ottiene altri due anni di supporto software.

Il Galaxy S20 FE è stato lanciato alla fine del 2020 con One UI 2.5 basata su Android 10. Il telefono ha ricevuto l'aggiornamento alla One UI 3.1 e Android 11 all'inizio di quest'anno e l'aggiornamento One UI 4.0 basato su Android 12 è già disponibile in alcuni paesi. L'aggiornamento ad Android 13 sarà l'ultimo.

D'altra parte, il S21 FE verrà fornito con una One UI 4.0 basata su Android 12 e riceverà altri tre aggiornamenti del sistema operativo Android, il che significa che otterrà anche Android 15. Questo è il motivo principale per passare dal Galaxy S20 FE al Galaxy S21 FE.

Come potete vedere, c'è pochissima differenza tra i due device. Entrambi hanno display, audio, funzionalità di connettività e batterie simili.

Se provenite dalla variante Exynos 990 del Galaxy S20 FE, il Galaxy S21 FE potrebbe essere un buon aggiornamento. Tuttavia, se state utilizzando la versione Snapdragon, l'upgrade non ha molto senso, a meno che voi non vogliate quei due anni in più di update del software e se non vi interessa lo slot per la SD.

Intanto vi segnaliamo che S20 FE (Violet) con SD 865 è disponibile su Amazon a 479,99€ con uno sconto immediato di oltre 110€. È in versione LTE. Il nuovo modello arriverà nei giorni a venire. Non appena sarà pronto per l'acquisto ve lo segnaleremo.