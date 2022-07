Samsung: i nuovi foldable sono dietro l'angolo, cosa ci aspettiamo?

Come avviene da diversi anni, fra poco vedremo i nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung. Stiamo parlando di foldable davvero incredibili che sono riusciti ad imporsi nel mercato della telefonia moderna grazie ad un connubio di prestazioni, design, usabilità e con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Soprattutto gli ultimi modelli, Galaxy Z Flip3 e il Galaxy Z Fold3, hanno ottenuto un successo inaudito.

Al momento del debutto la compagnia ha dovuto fare mille sforzi per garantire un’offerta al pari della domanda. Le aspettative per la nuova generazione quindi, sono alle stelle. Secondo i rumors, mancano pochissime settimane al lancio dei suddetti smartphone; ma cosa ci dobbiamo aspettare?

Samsung: cosa sappiamo dei nuovi pieghevoli?

Sicuramente i nuovi device pieghevoli saranno un bell’aggiornamento rispetto ai modelli del 2021, ma non aspettatevi grandi stravolgimenti. Queste saranno interazioni di passaggio, volte a migliorare le caratteristiche tecniche e le funzionalità dei vendutissimi telefoni del 2021. In primo luogo, ci aspettiamo una piega sullo schermo leggermente meno visibile e ovviamente, un processore di punta di nuova generazione. Quest’anno, sotto la scocca potremmo vedere lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da RAM superveloci e da memorie UFS 3.1 di nuova concezione. Ci aspettiamo anche un comparto fotografico aggiornato, con sensori derivati direttamente da quelli di Galaxy S 22 ultra.

Probabilmente, il Flip non sarà un cameraphone, anche perché non sembra essere quello il suo utilizzo cardine. Il Galaxy Z Flip infatti, è un telefono piccolo e portatile, che fa della sua compattezza la sua killer feature.

Il Fold4 invece, dovrebbe essere uno smartphone pieghevole pensato per la produttività; non sarà un note sotto mentite spoglie ma avrà comunque il supporto alla S Pen Fold Edition. Fra le altre cose, questo è un tipo di device che diventa anche un tablet. Gli schermi contenuti sul gadget dovrebbero avere delle tecnologie potentissime a bordo. Pensiamo alla frequenza di aggiornamento adattiva del display, al supporto per l’HDR 10 e non solo. La selfiecam poi, dovrebbe essere nuovamente posta sotto lo schermo ma potrebbe essere in grado di garantire foto e video migliori. La sua risoluzione si dice che passerà a 10 megapixel.

Insomma, abbiamo fatto un bel recap di cosa ci aspettiamo dai nuovi smartphone di Samsung. Se volete risparmiare però, vi consigliamo l’ottimo Galaxy Z Flip3 che su Amazon si trova a soli 685,19€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.