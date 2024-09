Samsung Galaxy Ring arriva in Italia: quanto costa l'anello smart?

Samsung ha annunciato l’arrivo del Galaxy Ring sul mercato italiano a partire dalla giornata di domani, 25 settembre.

L’atteso anello smart del colosso sudcoreano porta con sé un modo innovativo per monitorare il benessere, fornendo agli utenti strumenti avanzati ed informazioni dettagliate per una maggiore consapevolezza della propria salute.

Samsung Galaxy Ring: caratteristiche e prezzo

Samsung Galaxy Ring utilizza la tecnologia Galaxy AI per offrire un’analisi approfondita delle condizioni di salute dell’utente, inclusi strumenti come la Guida al sonno e il nuovo Punteggio energetico. Quest’ultimo aiuta a comprendere come lo stato di salute influenzi la vita quotidiana, fornendo indicazioni utili per migliorare il benessere generale. I suggerimenti personalizzati si basano su dati raccolti e sugli interessi individuali, permettendo all’utente di adattare un proprio percorso di benessere in modo specifico.

Un’altra funzione utile del Samsung Galaxy Ring è il monitoraggio della salute cardiaca, che invia notifiche in tempo reale in caso di anomalie nella frequenza cardiaca, sia essa troppo alta o troppo bassa. Inoltre, grazie alla funzione di Rilevamento automatico degli allenamenti, l’anello smart è in grado di monitorare attività come camminate e corse, offrendo un’esperienza di fitness completa.

Dal punto di vista del design, Samsung Galaxy Ring unisce eleganza e funzionalità. Con un peso compreso tra 2,3 e 3,0 grammi, a seconda della taglia, il dispositivo è estremamente leggero e comodo da indossare, ma allo stesso tempo solido, grazie alla sua costruzione in titanio di grado 5 e alla resistenza all’acqua fino a 10 ATM. Disponibile in tre varianti di colore (Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold) Samsung Galaxy Ring si adatta facilmente allo stile personale di chi lo indossa. Inoltre, grazie al kit di misurazione delle taglie, è possibile scegliere fra nove dimensioni differenti per trovare quella perfetta.

La batteria, infine, garantisce un’autonomia fino a sette giorni con una sola carica, e la custodia dedicata consente la ricarica rapida. Samsung Galaxy Ring sarà disponibile da domani sullo shop ufficiale, presso il Samsung Experience Store di Arese ed in punti vendita selezionati di elettronica di consumo al prezzo consigliato di 449 euro.