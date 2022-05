Samsung Galaxy: nuovo smartphone 5G economico in arrivo

Negli ultimi tempi, Samsung sta “rivisitando” molti suoi smartphone 4G esistenti per riproporli al pubblico in versione 5G. Una tendenza che non sembra arrestarsi, considerando le anticipazioni emerse sul web in questi giorni.

L’azienda sudcoreana avrebbe in cantiere il Samsung Galaxy A23 5G, versione aggiornata del noto telefono di fascia entry level. Poche differenze rispetto al modello originale: cambiano però gli standard di connettività.

Samsung Galaxy A23 5G: cosa sappiamo al momento

Il Samsung Galaxy A23 4G attualmente in commercio è dotato del chipset Snapdragon 680, privo di connettività 5G. Dunque, pur supponendo un comparto hardware pressoché identico sul modello 5G, è scontato ritenere che il processore a bordo sia diverso. Al momento però non abbiamo nessuna indicazione in tal senso ma, come sempre, vi terremo aggiornati in caso di novità.

Nella zona posteriore, lo smartphone Samsung dovrebbe quindi vantare la presenza di una fotocamera principale da 50 MP e della batteria da 5.000 mAh con capacità di ricarica rapida da 25 W. Frontalmente ci sarebbe un display LCD PLS da 6,6 pollici con notch a V, frequenza di aggiornamento a 90 Hz e risoluzione di 2400 x 1080 pixel. Fotocamera selfie da 8 MP, lettore di impronte digitali e jack audio da 3,5 mm.

In attesa di conoscere più da vicino questo Galaxy A23 5G, sempre che venga distribuito anche in Italia, vogliamo suggerirti un’offerta molto interessante: nel caso avessi bisogno di un nuovo smartphone dell’azienda acquistabile ad una cifra più che vantaggiosa, ti consigliamo il Samsung Galaxy A03 che per pochi giorni puoi trovare su Amazon al prezzo promozionale di 149 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.