Samsung Galaxy Note 10 non riceverà la One UI 4.1, o forse sì?

A distanza di poche ore dall'arrivo della One UI 4.1 su Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3 e dalla serie Samsung Galaxy S21, in molti si stanno chiedendo se il nuovo aggiornamento della One UI arriverà anche per l'ancora ottimo Samsung Galaxy Note 10.

Il terminale, contrariamente alle varianti Samsung Galaxy Note 10+ e Samsung Galaxy Note 10+ 5G, non è stato inserito all'interno dell'elenco dei terminali compatibili con l'update – lo trovate in calce all'articolo nell'ultimo capitolo.

SAmsung Galaxy Note 10 riceverà la One UI 4.1…forse

Dati alla mano non esistono differenza hardware tra Samsung Galaxy Note 10 e il modello Galaxy Note 10+ (5G) tali da suggerirne l'esclusione, pertanto è molto probabile che il team di Samsung abbia semplicemente dimenticato di aggiungere il nome dello smartphone all'interno dell'elenco.

Tutte le novità della One UI 4.1

Vi consigliamo di leggere il nostro focus sulla feature della One UI 4.1, ma sappiate che le novità più importanti della nuova personalizzazione Android sono:

Condivisione dello schermo con Google Duo ;

; Expert RAW per scattare foto e registrare video con l'applicazione ricca di tool provenienti dal mondo professionale;

per scattare foto e registrare video con l'applicazione ricca di tool provenienti dal mondo professionale; Object Eraser per rimuovere facilmente ogni oggetto da una foto;

per rimuovere facilmente ogni oggetto da una foto; Condivisione di foto e file in maniera più semplice;

in maniera più semplice; Grammarly all'interno di Samsung Keyboard per il controllo grammaticale in tempo reale (non supporta l'italiano).

Tutti i device Samsung che riceveranno l'aggiornamento alla One UI 4.1

In questi giorni la compagnia sudcoreana ha presentato ufficialmente la lista completa degli smartphone e i tablet che riceveranno l'aggiornamento alla One UI 4.1 nel corso delle prossime settimane e mesi:

Samsung Galaxy Z Fold3 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy Z Flip3 5G (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21+ (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 Ultra (già ricevuto)

Samsung Galaxy S21 FE (già ricevuto)

Samsung Galaxy A Series

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Z Fold 5G

Samsung Galaxy Z Fold

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy Tab S Series.

