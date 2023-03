Questi smartphone Samsung Galaxy non riceveranno Android 14

Android 14 si sta avvicinando: dopo il rilascio della Developer Preview 2, il robottino verde si appresta ad entrare nella fase Beta per consentire a sviluppatori e fan di provare l’anteprima in vista del debutto nel formato stabile. I produttori di smartphone di tutto il mondo attendono con trepidazione tale momento tanto quanto gli utenti, anche perché devono prepararsi alla distribuzione sui loro dispositivi.

Nella preparazione della personalizzazione del sistema operativo, naturalmente alcuni smartphone perderanno il supporto ufficiale. Nel caso dei Samsung Galaxy, ecco l’elenco dei dispositivi che molto probabilmente – o con certezza – non si aggiorneranno ad Android 14 con la versione custom One UI 6.0.

Android 14 non arriverà su questi Samsung Galaxy

Grazie agli attenti colleghi di SamMobile possiamo osservare una lista preliminare, praticamente ufficiale, dei telefoni della linea Galaxy che non otterranno il prossimo major update. Il motivo è semplice: alle generazioni passate sono stati assicurati aggiornamenti per massimo tre anni, o quattro per le patch di sicurezza. Solo nel 2022 l’azienda sudcoreana ha ben pensato di offrire quattro anni di update dell’OS, senza però applicare questa modifica retroattivamente.

Per tale ragione, ecco quali saranno i device Samsung Galaxy senza Android 14:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7/Galaxy Tab S7+

Come potete notare, la lista include anche smartphone pieghevoli di seconda generazione e top di gamma di tre anni fa. Non mancano, dunque, tablet di fascia medio-alta della linea Galaxy Tab.

E quali saranno i primi dispositivi a ricevere Android 14?

La serie Galaxy S23 dovrebbe essere la prima a ricevere Android 14/One UI 6.0, parallelamente alla linea S22; dopodiché, sarà la volta della gamma S21. Seguiranno infine i foldable di ultima generazione e i device di fascia media.