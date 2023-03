Android 14, le novità della Developer Preview 2

Ancora una volta torniamo a parlare di Android 14, la prossima versione del sistema operativo mobile firmato Google. Giusto negli ultimi giorni la Grande G ha difatti rilasciato la Developer Preview 2, ovverosia l’ultimo grande aggiornamento antecedente l’avvio della fase Beta che, rammentiamo, partirà da aprile 2023.

Le novità chiave di Android 14 Developer Preview 2

Questa nuova versione per sviluppatori del robottino verde introduce anzitutto una novità da noi già trattata: il blocco ai “Task Killer”, ovvero tutti quei servizi che affermano di accelerare gli smartphone ma, in realtà, hanno un effetto opposto sul dispositivo mobile.

Si tratta ad ogni modo di una feature “minore” rispetto alle vere aggiunte degne di nota. In primis, evidenziamo un nuovo sistema di notifica che permette di usare il flash LED per segnalare messaggi e chiamate in arrivo o, in alternativa, facendo emettere luce colorata differentemente a seconda del contatto d’interesse. Il funzionamento è illustrato nell’immagine sottostante, dove è evidente come l’utente possa scegliere tra più colori – nel caso dell’illuminazione del display – e, dunque, tra le due opzioni citate.

Non mancano ulteriori ritocchi grafici e lato funzionalità al player multimediale. Dopo l’aggiornamento ricevuto con Android 13, ora si fa vedere il cambio di animazione del lettore musicale quando si passa dalla modalità AoD a quella standard. O ancora, arriva un’animazione a onda sul lettore stesso quando si tocca il tasto di riproduzione/pausa. Infine, sarà possibile scegliere con pochi tocchi il dispositivo sul quale si desidera riprodurre l’audio.

Ancora, segnaliamo una nuova finestra di dialogo per controllare i media accessibili a una specifica applicazione, e l’espansione della gesture back predittiva. Cosa significa? Quando si fa uno swipe back – dunque verso sinistra – per tornare alla pagina precedente, Android 14 mostra un’anteprima trasparente della schermata verso la quale si sta scorrendo, anticipando i suoi contenuti all’utente.

Here is what’s new in Android 14 Developer Preview 2 👀 (thread): — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 8, 2023

Altre piccole aggiunte

Aggiunte minori riguardano gli Emoji Wallpaper, ovverosia la creazione di sfondi con le emoji; la protezione avanzata della memoria per ridurre il rischio di attacchi informatici tramite bug o vulnerabilità; e il rinnovato sistema di gestione delle app in background, che accompagna la chiusura dei Task Killer.