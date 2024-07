Samsung Galaxy M35 è UFFICIALE: la batteria dura un'infinità

Samsung, un po’ in sordina, ha presentato al pubblico il nuovo Galaxy M35, diretto successore del Galaxy M34 lanciato l’anno scorso. In concreto, ricorda molto il Samsung Galaxy A35 ufficializzato ad inizio 2024, ma con alcuni ritocchini da non sottovalutare.

Samsung Galaxy M35: caratteristiche e prezzo

Proprio mettendo a paragone il nuovo Samsung Galaxy M35 con lo smartphone Galaxy A35, possiamo evidenziare le seguenti differenze tra i due modelli:

Il Galaxy A35 dispone di una certificazione IP67 per la resistenza all’acqua ed alla polvere, caratteristica assente nel Galaxy M35.

La batteria del Galaxy A35 è da 5.000 mAh, mentre quella del Galaxy M35 è parecchio più capiente, raggiungendo i 6.000 mAh .

. Il Galaxy A35 presenta una finitura lucida sul pannello posteriore, mentre il Galaxy M35 ha una finitura testurizzata.

Riguardo al resto, le specifiche tecniche dei due modelli sono pressoché identiche. Samsung Galaxy M35, almeno nelle fasi iniziali ed a partire dal 20 luglio, sarà disponibile solo in India ed in tre configurazioni di memoria:

La versione base, con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, venduta a INR 19.999 (circa €219 ).

). La seconda variante, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, costa INR 21.499 (circa €236 ).

). Infine, la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage ha un prezzo di INR 24.499 (circa €269).

Resta quindi da capire se e quando Samsung Galaxy M35 raggiungerà il mercato europeo, Italia compresa, ma in questa fascia di mercato è sicuramente una valida alternativa per chi necessita di uno smartphone in grado di assicurare una lunga autonomia e prestazioni equilibrate.