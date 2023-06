Samsung Galaxy M34 5G con SUPER batteria: c'è la data di lancio

Samsung ha confermato il lancio del nuovo Galaxy M34 5G: lo smartphone verrà presentato ufficialmente il prossimo 7 luglio e sarà con ogni probabilità un modello di fascia media in grado di vantare una potente batteria integrata.

Non si tratta però degli unici dettagli che l’azienda ha reso noti riguardo a Samsung Galaxy M34 5G, per cui cerchiamo di scoprire qualcosa in più circa l’equipaggiamento tecnico del telefono, di cui spesso ci siamo occupati anche in precedenti articoli.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Galaxy M34 5G

Lo smartphone Samsung potrà contare su una fotocamera principale da 50MP, con supporto per la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per realizzare foto e video ad alta risoluzione e privi di sfocature. Ci sarà la funzione Monster Shot 2.0, che utilizza i motori di intelligenza artificiale per catturare fino a 4 video e 4 foto in un’unica ripresa. In generale, il modulo posteriore comprenderà tre fotocamere, ma non ci sono conferme in merito alla risoluzione degli altri sensori.

Altro fiore all’occhiello di Samsung Galaxy M34 5G sarà la batteria da 6000mAh, grazie a cui risulterà possibile ottenere una durata di circa 2 giorni. Queste affermazioni sono naturalmente il frutto dei test di laboratorio: è chiaro che l’autonomia effettiva dipenderà dall’utilizzo che ognuno andrebbe a fare dello smartphone. Un’ulteriore conferma riguarda il display Super AMOLED (e non più IPS LCD), che oltretutto godrà di un refresh rate di 120Hz.

Nelle fasi iniziali della commercializzazione, Samsung Galaxy M34 5G potrebbe essere lanciato in India con configurazioni fino ad 8GB di RAM e 128GB/256GB di memoria interna. Non si escludono poi la ricarica rapida da 25W e Android 13 con One UI 5.1. In attesa della presentazione ufficiale, puoi trovare su Amazon il diretto predecessore, vale a dire Samsung Galaxy M33 5G, ad un prezzo promozionale di soli 299 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.