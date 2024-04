Samsung Galaxy M34 5G, che prezzo! Su Amazon lo paghi 216€

Il Samsung Galaxy M34 5G è in offerta su Amazon a soli 216,71€, con un piccolo sconto sul suo normale prezzo di listino.

Il device si distingue per il suo display Super AMOLED da 16,5 cm (6,5 pollici), che offre una risoluzione FHD+ (1080 x 2340 pixel), garantendo immagini vivide e dettagliate. La protezione fornita da Corning Gorilla Glass 5 assicura resistenza e durabilità allo schermo, proteggendolo da graffi e cadute accidentali.

La tripla fotocamera posteriore, composta da un sensore principale da 50 MP, un grandangolo da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP, permette di catturare immagini ad alta risoluzione con dettagli nitidi in una varietà di condizioni di illuminazione. La fotocamera frontale da 13 MP assicura selfie di alta qualità e videochiamate cristalline, rendendo ogni momento condivisibile.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo dispositivo è la sua batteria agli ioni di litio da 6000 mAh, che promette una durata estesa, consentendo agli utenti di navigare, giocare e guardare video per tutto il giorno senza preoccuparsi di ricaricare il telefono frequentemente. La lunga durata della batteria è particolarmente utile per chi è sempre in movimento e ha bisogno di un dispositivo affidabile che possa tenere il passo con uno stile di vita attivo.

Inoltre, il Samsung Galaxy M34 5G è alimentato dal processore Exynos 1280 Octa Core 2,4 GHz, che, insieme al supporto a 12 bande 5G, garantisce prestazioni fluide e una connettività veloce, consentendo agli utenti di godere di una vera esperienza 5G, sia che si tratti di streaming di contenuti ad alta definizione, giochi online senza lag o download rapidi.

Il dispositivo offre anche una promessa di durabilità a lungo termine con quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, assicurando che il telefono rimanga aggiornato e sicuro nel corso del tempo.

Il Samsung Galaxy M34 5G si posiziona come una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo potente, versatile e duraturo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ora a soli 216,71€!