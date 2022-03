Samsung Galaxy M31 e M32 ricevono la beta della One UI 4.1

A distanza di poche ore dell’arrivo della One UI 4.1 per Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3 e la serie Samsung Galaxy S21 (solo quelli con processori Snapdragon), quest’oggi scopriamo che gli smartphone Samsung Galaxy M31 e Samsung Galaxy M32 entrano a far parte degli smartphone di fascia media che possono provare la beta del nuovo aggiornamento della One UI.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete, scopriamo che gli utenti indiani possono accedere al firmware M315FDDU2ZVB8 e al firmware M325FDDU2ZVB4, rispettivamente per Samsung Galaxy M31 e Galaxy M32.

Samsung Galaxy M31 e Galaxy M32 ricevono la beta della One UI 4.1

La possibilità di accedere al canale beta della One UI 4.1 viene notificato tramite un apposito messaggio all’interno dell’applicazione Samsung Members: c’è un’alta probabilità che la compagnia renderà disponibile la fase di test anche per gli smartphone venduti in altri Paesi, compreso il nostro; pertanto, prestate attenzione ad eventuali informazioni all’interno dell’applicazione – la potete scaricare gratuitamente da questo link del Play Store.

Quali sono le novità presenti nella One UI 4.1?

Per scoprire le novità più importanti della One UI 4.1 abbiamo realizzato un apposito focus che trovate a questo link, ma in definitiva queste sono le feature che apprezzerete maggiormente:

La possibilità di condividere lo schermo con Google Duo ;

; La possibilità di utilizzare l’applicazione Expert RAW per scattare foto, registrare video e modificarli con tool professionali;

per scattare foto, registrare video e modificarli con tool professionali; La possibilità di rimuovere oggetti non graditi da una foto con Object Eraser ;

; Una migliore e più semplice condivisione delle foto e non solo ;

; L’integrazione di Grammarly nell’app Samsung Keyboard (non supporta l’italiano, purtroppo).

Infine, ecco la lista completa e ufficiale di ogni device Samsung che riceverà il nuovo update nel corso delle prossime settimane/mesi: