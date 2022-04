Samsung Galaxy M12, super batteria da 5000mAh: offerta SHOCK

Tra gli smartphone con una batteria superlativa è impossibile non puntare a Samsung Galaxy M12 che, grazie all'offerta di Amazon di oggi, rappresenta una scelta quasi obbligata se sei alla ricerca di un device giovanile e in grado di assicurarti tante ore di autonomia senza compromessi.

A un prezzo quasi ridicolo, infatti, il device di Samsung si presenta come la scelta ideale se hai la necessità di rispettare un budget di spesa abbastanza contenuto.

Samsung Galaxy M12 è in offerta su Amazon a un prezzo shock

Ma non temere: anche se a un prezzo molto economico, il device dispone di tutto ciò di cui hai bisogno per utilizzarlo senza problemi. Il display da 6.5 pollici ad alta risoluzione ti assicura un'esperienza di livello superiore, anche per la visione di contenuti video in streaming.

Sul retro, poi, trova posto una fotocamera quadrupla (una caratteristica unica considerando il prezzo molto contenuto del telefono) pensata per garantirti foto e video di alto livello – è anche presente un sensore macro per scatti con un dettaglio che ti lasceranno senza parole.

Che dire poi della batteria, il piatto forte del telefono: 5000 mAh che, sommati all'ottimizzazione software, ti garantisce di andare avanti per ore e ore sfruttando il device al massimo del suo potenziale. Inoltre, il comparto hardware è perfetto per eseguire qualsiasi compito senza lo spauracchio di lag, crash o impuntamenti vari: il tutto è ottimizzato per assicurarti un utilizzo completo e appagante nonostante il prezzo molto contenuto.

Non perdere altro tempo e acquista subito Samsung Galaxy M12 prima che l'offerta termini. Abbraccia un'esperienza utente curata fin nei minimi dettagli con una batteria che ti assicurerà un'autonomia incredibile, il tutto a un prezzo più vantaggioso che mai.

