Lampadina smart WiFi TP-Link: E27 e multicolore a meno di 10 euro su Amazon

Cambia per sempre il modo in cui illumini la tua casa con TP-Link Tapo L530E, una lampadina smart WiFi E27 e multicolore che puoi acquistare oggi in offerta su Amazon a 9,99 euro. Volendo puoi acquistarne diverse per creare un ambiente davvero smart in tutta la casa.

Lampadina WiFi TP-Link: le caratteristiche

Con la TP-Link Tapo L530E puoi sfruttare numerose funzionalità avanzate: il controllo remoto ti permette di gestire le tue luci ovunque ti trovi tramite l’app gratuita Tapo, che puoi scaricare su iOS e Android.

Puoi progettare facilmente scenari per la tua routine quotidiana, personalizzando luminosità, temperatura della luce e colori, con un’ampia gamma di 16 milioni di tonalità tra cui scegliere.

Funziona subito: ti basta infatti collegarla al WiFi di casa per cominciare ad utilizzarla dal tuo smartphone, ma non solo. Perché la lampadina supporta anche il controllo vocale tramite Alexa e Google Assistant, permettendoti di creare un ambiente davvero smart come in un film futuristico.

Hai inoltre la libertà di creare scenari e programmare accensioni e spegnimenti con la luminosità e i colori che preferisci, adattandoli alle tue esigenze. Molto interessante, ad esempio, è la modalità Assente per simulare utomaticamente la presenza di qualcuno in casa: da utilizzare magari quando sei in viaggio.

Fai scorta di lampadine TP-Link Tap L530E e rivoluziona per sempre l’illuminazione in casa: acquistale ora su Amazon a 9,99 euro ciascuna.