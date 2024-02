Samsung Galaxy Fit 3 in arrivo: costerà più del precedente modello

Il colosso sudcoreano sta accelerando i preparativi per il lancio globale di Samsung Galaxy Fit 3. Sorprendentemente, il debutto della smart band dovrebbe avvenire prima del previsto, in quanto le confezioni per la vendita al dettaglio sembra siano già state consegnate ai rivenditori.

Tale consapevolezza è dovuta alle immagini condivise da un utente del sito Samsung Community, e siamo riusciti ad ottenere anticipazioni anche in merito al possibile prezzo del dispositivo.

Tutto pronto per Samsung Galaxy Fit 3

Diamo intanto uno sguardo agli scatti fotografici accennati poco fa, che hanno per protagonista proprio Samsung Galaxy Fit 3:

Le confezioni ritratte in questo scatto sono state individuate nella città di Dar es Salaam, in Tanzania, dove il prodotto si distingue per un prezzo di 2.500.000 scellini: lecito dunque aspettarsi un costo che si aggiri intorno ai 90 euro sul mercato europeo. Al momento, l’azienda non ha ancora fissato una data ufficiale per il lancio. Sebbene il prezzo di Galaxy Fit 3 sia significativamente più elevato rispetto al modello precedente, le caratteristiche tecniche giustificano la maggiore spesa.

In base alle informazioni trapelate finora, Samsung Galaxy Fit 3 presenta uno schermo AMOLED da 1,6 pollici con risoluzione di 256 x 402 pixel ed una selezione di oltre 100 quadranti. Sono incluse funzionalità come il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il rilevamento delle cadute, l’analisi del sonno e più di 100 modalità d’allenamento. A quanto appena descritto si aggiunge una durata della batteria di circa 13 giorni ed il supporto per le notifiche smart.

Restando in attesa di nuovi dettagli sull’ormai prossimo arrivo di Galaxy Fit 3, e passando rapidamente dalle smart band agli smartwatch, vi ricordiamo che al momento il nuovissimo Samsung Galaxy Watch 6 è in offerta su Amazon con uno sconto che sfiora i 100 euro: sappiate però che la promozione non durerà a lungo ed i modelli a disposizione stanno già per terminare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.