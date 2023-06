Samsung Galaxy F54 5G ufficiale: foto a 108MP e batteria da 6000mAh

Samsung ha svelato ufficialmente il suo nuovissimo Galaxy F54 5G che, in buona sostanza, è la variante di un altro smartphone midrange conosciuto in tempi recenti, vale a dire il Samsung Galaxy A54 5G.

Scheda tecnica alla mano, Samsung Galaxy F54 5G offre una fotocamera con una risoluzione più alta ed una batteria maggiorata, mantenendo però un prezzo più che accessibile. Scopriamolo più nel dettaglio.

Caratteristiche e prezzo di Samsung Galaxy F54 5G

Samsung Galaxy F54 5G vanta un ampio display Super AMOLED+ da 6,7 pollici con protezione Gorilla Glass 5, risoluzione FullHD+, frequenza d’aggiornamento a 120Hz e funzionalità Vision Booster. Al suo interno, il telefono è equipaggiato con il processore Exynos 1380, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Inoltre, offre uno slot per schede microSD, consentendo di espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione. Il dispositivo opera con il software One UI 5.1 basato su Android 13 ed include quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo, oltre a garantire cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Samsung Galaxy F54 5G vanta una fotocamera principale posteriore da 108 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) e capacità di registrazione video in 4K a 30 fps. Questo potente sensore è affiancato da una fotocamera ultrawide da 8 MP ed una lente macro da 2 MP. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, lo smartphone Samsung è dotato di un obiettivo selfie da 32 MP che consente di catturare selfie di alta qualità e di registrare video in 4K a 30 fps. A bordo del telefono troviamo poi il lettore di impronte digitali montato lateralmente, per uno sblocco rapido e sicuro.

Non mancano GPS, connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC ed una porta USB di tipo C. Rispondono all’appello gli altoparlanti stereo, che offrono un’esperienza audio immersiva, ed una generosa batteria da 6.000mAh che assicura una lunga durata nell’utilizzo quotidiano e supporta una ricarica rapida da 25 W per ripristinare velocemente la carica. È importante notare che, a differenza del Galaxy A54 5G, il Samsung Galaxy F54 5G presenta un retro in plastica e manca la classificazione IP67 per la resistenza alla polvere ed all’acqua.

Lo smartphone è disponibile in preordine a INR 29.999 (circa 340 euro) in due colorazioni, Meteor Blue e Stardust Silver, per il momento solo in India (ma non si escludono sorprese). Invece, l’altrettanto ottimo Samsung Galaxy A54 5G lo trovate in sconto su Amazon ad un prezzo promozionale di 439 euro.

